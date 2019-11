Trenitalia conferma: “Dal 15 dicembre quattro Frecciargento per i pendolari piacentini”

Tempi ridotti per Milano



Trenitalia conferma la buona notizia anticipata ieri da Libertà ai pendolari piacentini. “Con l’introduzione dell’orario invernale 2019-20, che partirà dal 15 dicembre, è previsto che alcuni nuovi treni “Frecciargento” fermeranno a Piacenza e raggiungeranno Milano Centrale attraverso la linea dell’Alta Velocità”.

Al momento saranno previsti quattro collegamenti quotidiani (due in entrata e due in uscita) e arriverà una sensibile riduzione dei tempi di percorrenza stimata in 15-20 minuti (oggi il viaggio dura circa 45 minuti). I convogli saranno dei “Frecciargento” Etr 700.

