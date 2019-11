Droga nel giubbotto: ennesimo arresto ai giardinetti di via Calciati

La piazza di spaccio più frequentata della città sembrano essere diventati i giardinetti di via Calciati.

Ieri mattina, verso mezzogiorno, i carabinieri della Stazione di Piacenza Levante vi hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga un giovane di 20 anni nato in Nigeria ed in Italia senza fissa dimora.

Il giovane straniero era stato segnalato al 112 da un cittadino mentre rovistava tra alcuni cespugli. I militari lo hanno fermato: nella tasca interna del giubbotto aveva un involucro che conteneva circa 6 grammi di marijuana e denaro contante probabile provento di spaccio.

La droga è stata sequestrata, il giovane è stato portato in caserma, e dopo le formalità di rito, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga.

