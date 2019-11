Trova una busta con 480 euro e la restituisce al parroco che l’ha persa. “Gesto bellissimo, grazie a Dio”

Gli è parso quasi come un miracolo caduto dal cielo. Anzi, tornando a una dimensione più terrena, “un gesto splendido e inaspettato”. Quando un uomo gli ha riconsegnato la busta con circa 500 euro persa per strada, padre Adelio Pedro Joao – sacerdote della chiesa di Santa Rita sullo stradone Farnese – non ha creduto ai suoi occhi: prima ha abbracciato calorosamente il cittadino, poi ha allargato le braccia e alzato lo sguardo per “ringraziare il Signore di questo esempio tangibile di onestà”.

Il fatto è accaduto pochi giorni fa: il piacentino Lorenzo Lertua, mentre correva sullo stradone Farnese nelle prime ore del mattino, ha intravisto una busta di carta bianca sul marciapiede, senza dubbio smarrita da qualche passante. Così, il ragazzo – titolare di una cartoleria in via Roma – si è fermato per raccogliere l’oggetto e per provare a restituirlo al legittimo proprietario.

“Lorenzo si è reso protagonista di un’azione bellissima – ha commentato padre Adelio con euforia -. La busta conteneva un compenso pastorale di 480 euro offerto dalle suore dell’Ordine di Sant’Anna per le messe che noi sacerdoti di Santa Rita celebriamo nella loro comunità”.