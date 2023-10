Cade dallo scooter e sbatte la testa: 34enne in gravi condizioni all’ospedale

Sono parse da subito gravi le condizioni di una piacentina di 34 anni che nella tarda serata di ieri è caduta con lo scooter lungo lo Stradone Farnese. L’incidente è accaduto attorno alle 23 di giovedì 13 ottobre. Per cause ancora da accertare la ragazza pare abbia perso il controllo del suo Piaggio Liberty, mentre si dirigeva in direzione piazzale Libertà.

A seguito della caduta, la 34enne ha sbattuto violentemente la testa contro il manto stradale. Sul posto sono intervenuti un equipaggio della Croce rossa di Piacenza e l’automedica del 118. Critiche le condizioni della ragazza che è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso. Lungo lo Stradone sono arrivate anche le pattuglie della Polizia locale per effettuare i rilievi del caso.