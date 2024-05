Auto e scooter in coda sullo Stradone Farnese per la benedizione di Santa Rita

Auto, camion e scooter in coda sullo Stradone Franese, come da tradizione, per la benedizione di Santa Rita. Già dalle prime ore della mattina di oggi, mercoledì 22 maggio, i sacerdoti e i religiosi del convento di Santa Rita sono impegnati a benedire i mezzi di centinaia di piacentini.

Venduto il monastero di Santa Rita

Una tradizione amata e allo stesso tempo dal futuro incerto. Notizia di ieri che il complesso monastico di San Bernardino, come è denominata l’area al servizio del santuario di Santa Rita, è stato venduto dalla congregazione dei Cappuccini ad una società immobiliare piacentina. Lo hanno riferito gli stessi Cappuccini. Parliamo di circa 10mila metri quadrati (una buona parte a verde) tra lo Stradone Farnese, via Torta, il confine con le suore di monsignor Torta e via Rosa Gattorno. La vendita non riguarda la chiesa che verrà donata alla diocesi di Piacenza-Bobbio.

Le celebrazioni della giornata

Tornando alle celebrazioni di oggi, nella vicina chiesa di Santa Rita si svolgono cerimonie ad ogni ora fino alle 21.00. Sempre nel rispetto delle tradizioni, è stato allestito il banco di beneficenza organizzato dall’Ofs fraternità San Bernardino da Siena.