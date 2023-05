Santa Rita, auto e biciclette in coda sullo Stradone Franese per ricevere la benedizione

Come da tradizione, anche quest’anno è tornata la benedizione delle auto davanti alla chiesa di Santa Rita sullo Stradone Farnese, a Piacenza. Da tutta la mattina diversi piacentini si sono presentati con macchine, moto e biciclette per ricevere la benedizione dei sacerdoti e l’immaginetta della Santa nel giorno del suo onomastico. Per il santuario dello Stradone, ma anche per la città, la celebrazione di Santa Rita è un momento molto atteso. Tanti i volontari e i parrocchiani impegni per questa speciale ricorrenza.

Le iniziative durante la giornata:

Alle 12.00 la supplica a Santa Rita, dalle 15.00 alle 19.00 (e alle 21.00) la celebrazione eucaristica ogni ora. Per tutta la giornata, negli stessi orari, è prevista la benedizione di auto e altri mezzi davanti al Santuario.