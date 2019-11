“Nessuno muoia più come Romina”. Il sindaco Fontana chiede il tavolo per la sicurezza

“A nessuno deve mai più capitare quello che è successo a Romina”. Sono le parole del sindaco di Castel San Giovanni Lucia Fontana – in seguito alla morte della 40enne argentina, travolta da un tir venerdì 8 novembre mentre andava al lavoro in bicicletta – che intende chiedere al prefetto Maurizio Falco la convocazione urgente del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Motivo: il tratto della provinciale 412 che porta al quartiere logistico

“Questo tratto di strada non è più compatibile con percorsi a piedi o in bicicletta, il traffico è aumentato esponenzialmente negli ultimi 30 anni senza che le infrastrutture venissero adeguate ai flussi”.