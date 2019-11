Tangenziale sud, in primavera cantiere notturno tra via Turati e la Statale 45

Due milioni di euro sono stati investiti nel 2019 dalla Provincia di Piacenza per la manutenzione ordinaria delle strade. I chilometri di competenza dell’ente di via Garibaldi sono 1.100, 390 i manufatti nei 46 comuni. Il presidente della Provincia, Patrizia Barbieri, nella conferenza di presentazione del piano delle opere realizzate nel corso del 2019, ha voluto ringraziare i tecnici della Provincia e le ditte che operano sul territorio e ha sottolineato l’impegno dell’ente per la viabilità nonostante le ristrettezze di bilancio.

Tra i principali interventi quello alla realizzato in settembre sulla tangenziale sud terminato 13 giorni prima del previsto per evitare ulteriori disagi ai cittadini. Un nuovo intervento in tangenziale sud è previsto in primavera nel tratto compreso tra via Turati e la Statale 45. I lavori di consolidamento del corpo stradale, per un costo di 850mila euro, si svolgeranno soltanto di notte. Altri interventi imponenti dell’anno che sta per concludersi riguardano il ponte sul Rio Scabbie, il ponte Molino Nano, i viadotti di Travo e Farini, la pista ciclabile sulla Provinciale di Agazzano.

L’elenco degli interventi realizzati