Precipita con un camion dal viadotto autostradale: autista estratto dalle lamiere e trasportato a Parma d’urgenza

Incredibile e spaventoso incidente nella prima mattinata di oggi, sabato 16 novembre, a Piacenza. Per cause da accertare, un autista ha perso il controllo del suo camion ed è precipitato dal viadotto che conduce all’autostrada A21, finendo all’interno all’interno del deposito pullman di Seta di via Arda. Un volo di alcuni metri che ha ovviamente provocato enormi danni ma soprattutto ha visto in seguito l’uomo alla guida imprigionato nel mezzo pesante, all’interno dell’abitacolo. Molto complicate le operazioni di estrazione compiute dai vigili del fuoco intervenuti con diversi mezzi: una volta estratto il ferito, in gravi condizioni, è stato condotto all’ospedale di Parma a bordo di un elicottero del 118. Seguiranno aggiornamenti.