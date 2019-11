Inaugurato McDonald’s con una grande festa. Installato un nuovo defibrillatore

In via Stradiotti

È già attivo da venerdì 8 novembre, ma l’inaugurazione ufficiale del nuovo ristorante McDonald’s in via Stradiotti a Piacenza è andata in scena oggi pomeriggio. Un pomeriggio caratterizzato da alcuni momenti di intrattenimento pensati soprattutto per i più giovani. Sono stati centinaia i clienti che hanno preso parte alla prima ufficiale del fast food della catena americana.

L’anteprima esclusiva del musical “Sister Act” con il gruppo teatrale I Viaggiatori ha animato l’evento caratterizzato anche dalla donazione, in collaborazione con il Progetto Vita, di un defibrillatore collocato all’esterno del locale per esser al servizio della cittadinanza. Si tratta del terzo ristorante Mcdonald’s ad aprire a Piacenza. Presente anche la presidente di Progetto Vita, Daniela Aschieri. Nel punto vendita, lungo via Emilia Parmense, lavoreranno 35 persone, molte delle quali selezionate durante la tappa del McItalia Job Tour che si è svolta nel mese di ottobre.