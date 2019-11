Coppia litiga in piazza a Bobbio, la donna minaccia i carabinieri: arrestata

Una milanese di 37 anni, già pregiudicata per violenza, minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, è stata arrestata ieri sera dai carabinieri di Bobbio, intervenuti in Contrada Portanuova a seguito di alcune segnalazioni. Una coppia stava discutendo animatamente in strada e quando i militari sembravano aver calmato la situazione la donna, probabilmente in stato di ebbrezza alcolica, ha iniziato ad apostrofarli e a minacciarli.

I due sono stati quindi portati in caserma a Bobbio per le valutazioni del caso, ma la 37enne ha continuato ad inveire contro i carabinieri.

E’ stata, quindi, bloccata, perquisita e tratta in arresto. Addosso aveva anche qualche grammo di marijuana e per questo è stata segnalata anche quale assuntrice di sostanze stupefacenti.

E’ stata trattenuta presso la camera di sicurezza della caserma di Bobbio in attesa del processo per direttissima.

