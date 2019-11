Giovane in stato confusionale corre nuda per Caorso

Era in stato confusionale, tanto che è stato necessario calmarla e portarla in ospedale a Piacenza, la giovane nigeriana di 23 anni che, senza nulla addosso, domenica mattina ha iniziato a correre per il centro di Caorso, dove era in corso il tradizionale mercato. Immediatamente i passanti hanno segnalato alle forze dell’ordine la presenza di questa ragazza tutta nuda, scalza e sotto la pioggia: carabinieri, polizia dell’Unione e mezzi del 118 sono intervenuti per fermarla e soccorrerla, visto che era in evidente stato confusionale.

Si tratta di una 23enne nigeriana, residente nella nostra provincia, a Caorso per trovare alcuni parenti.

