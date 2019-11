Allarme maltempo: scatta l’attenzione massima sui livelli del Po

E’ un weekend all’insegna del maltempo, con nuove precipitazioni diffuse su tutto il nostro territorio previste per domani, domenica 24 novembre. In vista dell’intensificazione delle piogge, la Protezione civile dell’Emilia Romagna ha diramato una nuova allerta meteo di colore arancione per criticità idrogeologica e idraulica. Preoccupano i fiumi, in particolare il Po, con livelli previsti superiori alla soglia 2 nella seconda parte della giornata di domani. Occhi puntati anche sul Nure.

