No alla violenza di genere, in 120 sfidano la pioggia per la marcia “Ti rispetto”

La pioggia e il brutto tempo non sono riusciti a fermare la voglia di solidarietà che in tanti hanno espresso sabato 23 novembre nel pomeriggio con la camminata “Ti rispetto – Camminare insieme senza paura”. Voluta e organizzata da varie realtà locali, dalla Croce Rossa alla Cisl, dal Soroptimist alla Caritas, l’iniziativa è arrivata alla terza edizione e ha visto sfidare le intemperie circa 120 persone, nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Una camminata valida per il concorso nazionale Fiasp/Piede Alato, nella quale l’incasso raccolto con i contributi di partecipazione sarà interamente devoluto alla Caritas Diocesana di Piacenza

a sostegno di un progetto di aiuto per le donne vittime di violenza.