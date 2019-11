San Colombano, il nunzio apostolico a Bobbio: “Il Papa chiede preghiere”

La messa solenne della tradizionale festa patronale di San Colombano a Bobbio è stata celebrata da nunzio apostolico in Italia monsignor Emil Paul Tscherrig e dal vescovo Gianni Ambrosio, presenti alte cariche istituzionali e religiose arrivate da tutte le comunità colombaniane e dall’Irlanda.

“Il Santo Padre vi invia la benedizione apostolica e vi chiede in cambio di pregare per la sua persona e la missione”, ha sottolineato Tscherrig. “San Colombano ci richiama alla conversione e al distacco dai beni terreni. La sua austerità non è mai fine a se stessa, diventa la necessità di conversione al Vangelo”. Sua eccellenza ha benedetto 150 chili di pane preparato dai panificatori bobbiesi.