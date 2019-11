Travolta da un’auto in prossimità delle strisce pedonali: ragazza in gravi condizioni

Sono serie le condizioni della ragazza rimasta coinvolta nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 23 novembre, in un incidente stradale a piazzale Marconi a Piacenza. La giovane, intenta ad attraversare la strada in prossimità delle strisce pedonali, è stata travolta da un’auto. Dopo essere caduta a terra, la ragazza è stata soccorsa dai sanitari della Pubblica Assistenza Piacenza, che l’hanno trasportata all’ospedale. Non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

