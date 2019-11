Il Po raggiunge quota sei metri, via Nino Bixio chiusa. Frane in alta Valtrebbia, Provinciale 52 interrotta

Non ha ancora raggiungo il primo dei due livelli di guardia il Po che, a Piacenza, ha visto l’ondata di piena assestarsi a quasi sei metri. Rimane ovviamente costantemente sotto osservazione il principale fiume italiano che, anche nella nostra città, incute timore dopo le piogge torrenziali degli ultimi giorni che hanno interessato il Nord Italia. Dalla mezzanotte invece, via Nino Bixio è stata interdetta al traffico per motivi di sicurezza in vista dell’innalzamento ulteriore del fiume.

Non solo il Po ovviamente è stato oggetto di una stretta sorveglianza notturna, ma anche fiumi e torrenti del territorio piacentino hanno raggiunto livelli di guardia che hanno obbligato al monitoraggio costante. I cittadini sono stati invitati a non sostare a ridosso degli argini, a maggior ragione dopo l’apertura di alcuni invasi situati a monte che hanno iniziato a rilasciare ulteriore acqua verso valle.

Danni si registrano in Alta Valtrebbia, in particolare a Cariseto, nel comune di Ottone, dove l’acqua ha eroso a tal punto le sponde provocando una spaventosa frana lungo la Provinciale 52 tra Selva e Cariseto appunto. Nessuna persona risulta isolata, nel corso della giornata saranno effettuate verifiche ed eventuali operazioni di ripristino. E’ invece chiusa la Strada Provinciale 18 di Zerba tra Vezimo e Pey, con quest’ultima comunque raggiungibile dal passo del Brallo o da Voghera.

Nella mattinata odierna, breve pausa concessa dalla pioggia che le previsioni degli esperti di Meteo Valnure danno in ripresa a partire da mezzogiorno, anche con una certa intensità per almeno 24 ore. Di fatto, la situazione rimane molto seria e per i volontari di Protezione Civile e di tutte le altre associazioni impegnate a fronteggiare disagi e pericoli derivanti dal maltempo, non è ancora tempo di abbassare la guardia.