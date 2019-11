Emergenza maltempo, super lavoro per 150 volontari di Protezione civile

Chi è in pensione ha dato disponibilità per coprire numerosi turni, chi lavora dedica all’attività di protezione e tutela del territorio il proprio tempo libero. Sono ore di super lavoro per i volontari di Protezione civile impegnati nel Piacentino per l’emergenza maltempo. I volontari gestiti dal Coordinamento provinciale di Protezione civil,e presieduto da Leonardo Dentoni, da diversi giorni, si stanno occupando di contenere le infiltrazioni, monitorare gli argini di fiumi e torrenti e le zone a rischio come le golene.

