Bici, animazione e buffet: il 30 novembre evento benefico per Casa di Iris

Pedalando per sostenere la Casa di Iris. Sabato 30 novembre, in località Larzano di Rivergaro si terrà un evento benefico a favore dell’Hospice di Piacenza, la struttura che si prende cura di persone con malattie in fase avanzata. Il fulcro dell’appuntamento sarà l’attività di cycling suddivisa in due momenti: dalle 16.30 alle 17.30 con il duo Laura&Matteo e dalle 17.30 alle 18.30 con Gigi&Anto. Al termine della pedalata, ci sarà un’animazione con buffet, risottata e birra per tutti. Il djset sarà curato da Radio Malvisi, mentre il comico Gianpaolo Cantoni farà divertire gli spettatori con i suoi sketch.

L’iniziativa è stata presentata in conferenza stampa dall’assessore ai servizi sociali del Comune di Piacenza Federica Sgorbati, insieme a Simona Dallavalle, Gigi Bergonzi e Antonella Signaroldi dei “100 volani per Iris” e a Vittoria Avanzi dell’associazione “Insieme per l’Hospice”. L’intero ricavato della manifestazione a Larzano di Rivergaro sarà devoluto alla Casa di Iris. Per altre informazioni o prenotazioni, bisogna contattare i numeri di telefono 335.8328480 (Anto), 335.8369776 (Simona S.) e 339.3563903 (Simona D.).