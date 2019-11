Muffin di zucca per la merenda sostenibile. Esperimento pilota in Italia

Venti minuti di merenda nel cortile con un prodotto salutare. Alla scuola media Carducci di Piacenza è andata in scena la prima “Esperienza educativa di merenda sana e sostenibile” alla quale hanno partecipato 300 studenti. Martedì 26 novembre è stato proposto un muffin di zucca, con variante per gli alunni allergici e intolleranti. L’entusiasmo degli alunni è stato un chiaro riscontro di apprezzamento.

L’iniziativa ha creato una sinergia territoriale che vede la collaborazione di Piacecibosano con Confapi, Raineri Marcora e Ial Emilia Romagna, Università Cattolica, la scuola Dante Carducci, la dietista Monica Maj.

Le aziende coinvolte hanno messo a disposizione in sinergia un menù con prodotti del territorio a ridotto zucchero e sale. L’intenzione degli organizzatori è quella di mettere in campo azioni di intervento per rendere sostenibile il progetto da gennaio a giugno 2020.