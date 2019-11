Due persone scomparse in pochi giorni: trovata un’auto in via Nino Bixio

Sono ore di apprensione per un 57enne di San Rocco al Porto di cui si sono perse le tracce dal 24 novembre scorso. L’uomo si è allontanato da casa senza dare più notizie di sé e la famiglia ha lanciato l’allarme. In queste ore sarebbe stata ritrovata la sua auto parcheggiata in via Nino Bixio a Piacenza. Anche un 34enne di Vigolzone sarebbe scomparso da ieri pomeriggio. L’uomo è uscito a piedi e sembra non sia più tornato a casa. La Prefettura di Piacenza si sta occupando di coordinare le ricerche. I vigili del fuoco sono impegnati nella zona del fiume Po di Piacenza e sono intervenuti anche con l’elicottero.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà