Nullafacenti ma con 10 panetti di hashish nel borsone: coppia scende dal treno e viene arrestata

Sono scesi dal treno proveniente da Milano ma ad attenderli alla stazione ferroviaria di Piacenza hanno trovato i carabinieri di Rivergaro. Nei giorni scorsi i militari hanno arrestato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, una coppia di marocchini. Lui 52 anni e lei 50 anni, entrambi nullafacenti e residenti in via Roma a Piacenza. Tornavano da Milano, dove probabilmente avevano acquistato la droga. I due, infatti, avevano nascosto in un borsone un involucro di cellophane con dieci panetti di hashish del peso complessivo di un chilo e 150 grammi.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà