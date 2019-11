Tre giorni di tregua da maltempo, poi di nuovo piogge. Corsa a sistemare le strade

Nuova tregua del maltempo, nuova corsa per sistemare le strade danneggiate nei giorni scorsi da smottamenti, frane, cedimenti, alberi caduti e colate di fango. L’ultimo episodio, in ordine di tempi, ieri mattina quando sulla statale 45 dalle parti della galleria di San Salvatore una colata di fango ha invaso la carreggiata, creando disagi al traffico e soprattutto nuove preoccupazioni in quanto quel tratto di montagna, anche se ripido, non era mai stato interessato a cedimenti.

Val Trebbia e Val Nure le più colpite, e nelle quali prosegue la conta dei danni.

Buone, ma temporanee, notizie dalle previsioni meteorologiche: l’assenza di precipitazioni durerà fino a sabato ma i tre giorni successi si preannunciano di nuovo gravidi di pioggia.