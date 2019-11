Si accende l’albero di Natale: partono le festività in cento storico

Centinaia di piacentini si sono riversati in piazza Cavalli nel tardo pomeriggio di sabato 30 novembre, per assistere all’accensione dell’albero di Natale allestito davanti a palazzo Mercanti. Non solo: il cuore del centro storico cittadino si è illuminato di luci variopinte, con magnifiche proiezioni sulla facciata del palazzo della Borsa. Cori di Natale hanno accompagnato il tutto. Il modo migliore per dare il via alle festività.

