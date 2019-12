Falciato mentre attraversa la strada, un ferito grave. Caccia all’investitore

Grave incidente oggi, domenica 1 dicembre, a Vigolzone: in via Roma un’auto ha falciato un pedone mentre stava per attraversare la carreggiata sulle strisce pedonali. Stando alle informazioni raccolte, la vettura non avrebbe arrestato la sua corsa dopo l’impatto. Sul posto i soccorritori del 118 di Piacenza e della Pubblica Assistenza di Pontedellolio: il pedone è stato condotto all’ospedale cittadino. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti ad opera degli agenti di polizia municipale dell’Unione Valnure-Valchero e soprattutto le ricerche della vettura-pirata, anche attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

