Maxi schianto in autostrada ad Alseno: tre mezzi coinvolti, quattro feriti al pronto soccorso

Grave incidente nella tarda serata di domenica 1° dicembre al chilometro 79 dell’autostrada A1 all’altezza di Alseno. Per cause da accertare, tre mezzi sono rimasti coinvolti in un terribile schianto che ha provocato ben quattro feriti. Nessuno di loro fortunatamente versa in condizioni gravi e sono stati condotti all’ospedale di Fidenza per accertamenti. Una delle vetture coinvolte ha terminato la propria corsa a ruote all’aria.

L’incidente è avvenuto in corsia sud, in direzione Bologna, è ha provocato la chiusura al traffico del tratto autostradale. Sul posto gli uomini del 118 di Piacenza e Fiorenzuola, oltre alle ambulanze provenienti da Roveleto e dalla Pubblica Assistenza di Carpaneto, oltre alle pattuglie della polizia stradale.