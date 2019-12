Schianto tra tre auto ad Alseno: donna ferita gravemente

Due donne sono ferite, una delle quali in modo serio. Questo il bilancio dell’incidente frontale che ha coinvolto tre auto sulla via Emilia, ad Alseno.

Poco dopo le 16.00, all’altezza del salumificio, per cause ancora da chiarire una vettura ha invaso la corsia opposta, innescando la carambola che ha coinvolto tre vetture.

Sul posto sono intervenute le ambulanze: del 118 di Fiorenzuola e della Pubblica assistenza di Fidenza. La polizia stradale ha effettuato i rilievi di legge.

La via Emilia e rimasta interrotta poco più di mezz’ora, con conseguenti disagi al traffico.

