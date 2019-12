Nuova ambulanza a Podenzano, Guidotti: “Grazie a tutti i volontari”

E’ con la sirena a tutto volume che è stata accolta la nuova autoambulanza della Croce rossa arrivata a Podenzano, inaugurata davanti all’oratorio “Giuseppino Scotti” e benedetta da Don Fausto Arrisi.

Il mezzo, il primo totalmente nuovo dopo 11 anni di attività, è stato finanziato per l’80% con il ricavato del lavoro dei volontari, dall’emergenza urgenza ai trasporti e alle attività sociali e per la restante parte dalle donazioni.

“Un grazie a tutti i volontari di questa sede che hanno operato tanto per raggiungere il risultato”, l’intervento del presidente della Croce Rossa di Piacenza Alessandro Guidotti. “Ricordo che qualche anno fa la sede di Podenzano, l’ultima nata in provincia, non navigava in ottime acque, giovane com’era. Oggi ha fatto passi da gigante. I volontari di questa sede fanno trasporti fondamentali anche a Piacenza e fuori i confini della provincia: è la sede che fa più dialisi, significa che aiuta le persone più bisognose in qualcosa che salva loro la vita”.