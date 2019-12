Asilo di San Polo, sono tornate in libertà due delle maestre arrestate

Sono tornate in libertà ieri pomeriggio le due maestre che erano agli arresti domiciliari per i presunti abusi che sarebbero stati commessi nell’asilo di San Polo. Resta invece ai domiciliari la direttrice, la suora che da anni dirige l’asilo. Poiché è stata interrogata lunedì, successivamente alle due maestre, di conseguenza anche l’istanza di remissione in libertà presentata dagli avvocati difensori è slittata. Le due maestre e la religiosa erano state arrestate un paio di settimane. Tutto era nato dalla segnalazione di una mamma che aveva riferito di alcuni episodi raccontati a casa dal figlio.

