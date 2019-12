Coldiretti: “Si chiude una annata agraria critica. Semine in ritardo”

Si chiude un anno particolarmente problematico per l’agricoltura piacentina, con il clima che ha causato gravi conseguenze alle colture, in alcuni casi completamente distrutte, e che ha oltretutto innescato ritardi nelle semine della prossima stagione. Il 40 % del frumento deve essere ancora seminato. Danni che hanno influito sulla quantità ma non sulla qualità delle produzioni agricole piacentine, e che hanno sottolineato l’importanza di una precisa pianificazione per quanto riguarda il pomodoro.

E’ il bilancio di Coldiretti Piacenza, che con 4.500 tesserati si conferma la prima organizzazione agricola del territorio, e dal quale emerge un aumento dei lavoratori italiani nel settore.

IL BILANCIO ANNATA AGRARIA COLDIRETTI