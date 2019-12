Dell’associazione “William Bottigelli” solidarietà per le famiglie in difficoltà

Trenta buoni spesa dal valore di 250 euro l’uno per regalare un sorriso alle famiglie povere. È il gesto di solidarietà dell’associazione “William Bottigelli”, rinnovato in occasione delle festività natalizie per il diciassettesimo anno consecutivo. Un esempio di collaborazione virtuosa fra terzo settore, istituzioni pubbliche e sponsor privati, che consentirà a numerose persone indigenti – selezionate dai servizi sociali del Comune di Piacenza – di trascorrere momenti di maggiore serenità.

L’iniziativa benefica è stata presentata in conferenza stampa a Palazzo Mercanti dall’assessore al welfare Federica Sgorbati e dai referenti dell’associazione “William Bottigelli”.

I buoni spesa saranno utilizzabili nei supermercati del Gruppo Famila su tutto il territorio nazionale.