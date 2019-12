In arrivo il circo e le polemiche degli animalisti: “Il Comune controlli che non ci siano maltrattamenti”

Nei prossimi giorni arriverà a Piacenza un circo e tornano le polemiche sul trattamento roservato agli animali.

A nome di 44 associazioni, il Movimento Antispecista ha scritto una lettera al sindaco Patrizia Barbieri chiedendo “che il Comune subordini il rilascio delle autorizzazioni all’attendamento a un accurato accertamento preventivo dei requisiti previsti dalle normative vigenti, al fine di impedire eventuali abusi o dichiarazioni mendaci, che crediamo essere purtroppo assai frequenti”.

In sostanza, sono invocati controlli che accertino il fatto che nessun animale venga maltrattato o tenuto in condizioni non ottimali.

Non è tutto. L’associazione chiede inoltre che “la concessione di eventuali patrocini o coinvolgimenti di scolaresche avvenga solo nel caso di spettacoli circensi privi di animali: a nostro avviso, i bambini non vanno fatti divertire davanti alla sofferenza di animali soggiogati alla volontà dell’essere umano, costretti loro malgrado a fare ciò che la loro natura non prevede: sarebbe solo una forma di diseducazione, un insegnamento che porta a fare a meno della pietà e dell’empatia”.

