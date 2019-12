“Produrre meglio e di più risparmiando acqua”, un incontro a Confagricoltura

“Produrre meglio e di più risparmiando acqua”. E’ il tema di un convegno che Confagricoltura Piacenza ha organizzato, assieme al Consorzio di Bonifica e al Canale Emiliano-Romagnolo, per illustrare i vantaggi dell’irrigazione di precisione e le linee guida sulle misurazioni dell’acqua ad uso irriguo.

In particolare è stata illustrata la possibilità di utilizzare il programma Irrinet per la misurazione dell’acqua, in alternativa al conta litri. Un tema di grande attualità perché gli agricoltori, titolari di concessione di prelievo dell’acqua ad uso irriguo, dal primo gennaio del prossimo anno saranno tenuti a montare i contalitri. Il sistema Irrinet promette un aumento della produttività del 15% e un risparmio idrico del 20%, consentendo anche altri vantaggi.

Una soluzione che, secondo il vicedirettore di Confagricoltura Giovanni Marchesi, “potrebbe essere funzionale anche per le coltivazioni di mais e pomodoro, in cui si mira sempre a migliorare l’efficienza della nutrizione, diminuendo l’utilizzo dei concimi e diminuendo i rischi di lisciviazione dei nutrienti nei terreni, migliorando quindi ambiente e rese”.