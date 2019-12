Perde il controllo e l’auto si ribalta sulla Provinciale. Conducente ferito

Incidente nel pomeriggio di giovedì 19 dicembre sulla strada provinciale che collega Borgonovo a Sarmato. Per cause da chiarire, il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo che, dopo essere finito nel canale, si è ribaltato sulla carreggiata. Fortunatamente le condizioni del conducente non sono gravi. Sul posto sono intervenute l’automedica, la Croce Rossa di Rottofreno, i vigili del fuoco di Castel San Giovanni e i carabinieri di Sarmato per i rilievi. Il tratto è rimasto chiuso al traffico il tempo necessario al recupero del mezzo.

