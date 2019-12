Capodanno in piazza con Max Brando e Dj Comollo: attese 2mila persone

Piacenza si prepara a festeggiare il Capodanno in piazza Cavalli. Il cuore della città ospiterà le esibizioni dal vivo della band italiana Max Brando e, a seguire, di Dj Comollo. Stamattina, 20 dicembre, la presentazione da parte dell’assessore comunale Stefano Cavalli e di Valeria Benaglia di Mood Eventi e Comunicazione. Gli organizzatori si attendono un’affluenza di 2mila persone. “Vogliamo che sia una festa di qualità per le famiglie e per i giovani” – hanno spiegato.

Ai vertici del panorama delle cover band da oltre 25 anni con oltre 100 spettacoli all’anno, i Max Brando caratterizzano il loro spettacolo con ritmi elevati, puntando su un repertorio a 360°: dal jazz, al pop inglese e italiano fino al rock da cantare e ballare. La band aprirà la serata alle 22.30 poi lascerà spazio al famoso Dj Comollo e concluderà la serata intorno alle 00.45, dopo il dj set.

Capodanno serata

Spettacolo di farfalle luminose