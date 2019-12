Schianto frontale lungo la via Emilia, coinvolta anche una terza auto: tre feriti

Tre feriti che non hanno però riportato, fortunatamente, conseguenze troppo gravi ma un grande spavento per uno scontro frontale che avrebbe potuto comportare risvolti ben peggiori. E’ il bilancio dell’incidente verificatosi intorno alle 16 lungo la via Emilia, a Roveleto di Cadeo. Per cause da accertare, due veicoli sono entrati in collisione frontale e successivamente all’impatto ne hanno coinvolto un terzo. Nel groviglio di lamiere, tre persone hanno riportato ferite e traumi, ma sono riusciti ad uscire dall’abitacolo prima dell’intervento dei vigili del fuoco che sono però accorsi sul posto a causa della fuoriuscita di liquido infiammabile da alcune delle auto coinvolte nello schianto. I tre sono stati condotti all’ospedale di Piacenza, ma non ci sono particolari preoccupazioni da parte di medici e infermieri. Molto complicata invece la situazione legata al traffico, particolarmente sostenuto in queste ore anche a causa dell’imminenza delle festività. Sul posto gli uomini del 118 di Roveleto, la Pubblica Assistenza di Fiorenzuola, oltre alla polizia stradale per i rilievi di legge.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà