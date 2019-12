Ztl, nuove modalità per accessi giornalieri: aumentano i prezzi e arriva la tariffa pomeridiana

E’ stata approvata oggi, lunedì 23 dicembre, la proposta di modifiche tariffarie per i servizi comunali per l’anno 2020. Tra queste le più significative riguardano l’accesso alla Zona a Traffico Limitato, orientate alla riduzione delle emissioni di PM10 e al controllo del traffico in centro storico e, l’introduzione della nuova tariffa pomeridiana, attiva dalle 12.30 alle 19 e che prevede una tariffa agevolata per i mezzi a basse emissioni.

Per quanto riguarda gli accessi giornalieri, confermati in numero limitato per singolo veicolo al mese, la proposta della Giunta prevede anche la rimodulazione delle tariffe. Per i veicoli commerciali la novità più significativa riguarda la riduzione del costo dell’abbonamento annuale per i mezzi meno inquinanti. Rimangono invariate le altre tariffe che riguardano pass azzurro e bianco e gratuiti gli accessi per pass bianco assistenza, medici e marrone per carico e scarico.

NUOVE TARIFFE ZTL