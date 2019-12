Luci della Vigilia nei cieli del Piacentino, ecco le foto

Sono state decine le foto inviate alla nostra redazione oppure pubblicate sulla pagina Facebook di Liberta.it a corredo del post con il quale ieri abbiamo dato conto dell’episodio verificatosi nei nostri cieli nel giorno della Vigilia di Natale. Una scia di corpi luminosi che, in rapida successione, sono stati osservati anche dal Piacentino. Come già riportato, nessun fenomeno misterioso, bensì si è trattato di satelliti inviati in orbita per un progetto di connessione satellitare. Le immagini postate dai nostri lettori sono però suggestive e hanno creato grande curiosità.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà