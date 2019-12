Perde il controllo dell’auto e finisce contro una vettura in sosta: donna gravemente ferita

Scontro in via Raffalda a Piacenza. Erano le 12.15 del 27 dicembre quando una persona alla guida di una Pegeout 308 ha perso il controllo della propria auto finendo contro una Fiat Bravo parcheggiata a lato della strada che, a sua volta, ha sfondato il lunotto posteriore di una Toyota in sosta. Gli occupanti della autovettura che ha provocato l’incidente sono rimasti feriti, una donna di 62 anni in modo serio. La strada è stata chiusa al traffico per mezz’ora per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia Municipale, i vigili del fuoco, la Croce Bianca e il 118.

