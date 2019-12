Ladri in casa due volte in un mese, lo sfogo social: “Ridateci i bigliettini di nostra figlia”

“Cari ladri, anche se avete oltraggiato i miei spazi non vi odio, ma almeno restituiteci i bigliettini di mia figlia”. Una castellana, esasperata dopo che nel giro di un mese si è vista mettere per ben due volte la casa a soqquadro dai ladri, ha deciso di postare sulla sua pagina Facebook tutta la sua amarezza. Il suo appartamento a Castelsangiovanni è stato buttato all’aria in due diverse occasioni, una delle quali con tanto di picconate date al muro per portare via una cassaforte praticamente vuota.

