Capodanno con il bel tempo ma con nebbie e gelate. Smog in aumento

Sarà un capodanno all’insegna del bel tempo, secondo le previsioni meteorologiche, con cielo in prevalenza sereno e con possibili banchi di nebbia al mattino in pianura. Condizioni favorevoli, però, all’innalzamento dell’inquinamento dell’aria, che dopo dieci giorni ininterrotti di valori sotto la soglia di allerta, sabato 28 dicembre ha ricominciato a farsi sentire facendo registrare in via Giordani un picco di 67 microgrammi di polveri fini al metro cubo, facendo lievitare a 46 il numero totale di giorni di sforamento da inizio anno.

Tornando alle previsioni, le temperature minime saranno in lieve diminuzione e si attesteranno su valori compresi tra -2 e 2 gradi, con punte di -4 gradi e diffuse gelate nelle aree extraurbane. Le massime saranno stazionarie tra 5 e 7 gradi.