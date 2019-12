I piacentini hanno scelto l’Oman e i gorilla dell’Uganda

Nonostante la crisi i piacentini non rinunciano ai viaggi. Con una spesa media di circa 1.500 euro a testa, sono aumentate le prenotazioni nelle festività di Natale e Capodanno. Tra le mete preferite spuntano molte novità tra cui l’Uganda, dove poter ammirare da vicino i gorilla di montagna, all’Oman. Non mancano le destinazioni più tradizionali come le Maldive o le capitali europee.

