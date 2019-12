“Mostratemi il Klimt e vi dirò se il quadro è autentico”

Mentre proseguono gli accertamenti per verificare in via definitiva l’effettiva autenticità del “Ritratto di signora”, il quadro di Gustav Klimt ritrovato in una botola segreta all’esterno della galleria Ricci Oddi, il misterioso caso è sbarcato anche su Rai Uno.

Nel corso di “Uno Mattina in famiglia”, la studiosa d’arte Claudia Maga ha dichiarato come “saprei decretare l’autenticità del capolavoro se solo mi mostrassero il quadro, ma nessuno lo ha ancora fatto”.

La Maga è stata l’ultima persona ad aver visto il dipinto prima della sparizione: fu la studiosa a scoprire nel 1996 il doppio ritratto celato nella tela dipinta dal pittore austriaco.

