Artshow, nuova vita per il Farnese. Antonella Gigli su mostre (e segreti)

L’ultima puntata di Artshow del 2019 offre un trampolino per entrare in Piacenza 2020, l’anno dedicato alla cultura e al turismo. Antonella Gigli, direttore dei Musei Farnesiani e ospite della trasmissione di questa sera su Telelibertà (ore 21, in replica domani alle 9.10 e alle 17.30) condotta da Patrizia Soffientini, parla del nuovo allestimento della Collezione delle Ceramiche, ben 250 pezzi esposti di cui molti giunti dalla prestigiosa collezione Besner-Decca. Preziosi manufatti che raccontano la vita sulle tavole dei nostri avi. Piacenza 2020 avrà altri importanti momenti a Palazzo Farnese: a fine marzo aprirà la nuova Sezione Romana dei musei civici, ricca di novità e di pezzi recuperati da altri musei e città. La sezione illustra attraverso 500 reperti la storia di Piacenza dalla sua fondazione nel 218 avanti Cristo per conoscere a fondo la città romana. In agenda ad ottobre la mostra sulla Natura Morta nell’appartamento stuccato, l’esposizione fa perno sul tema del cibo e si avvale di opere di pittori quali Bartolomeo Arbotori e Felice Boselli. E si immagina in parallelo un salone del gusto nella ex chiesa di Santa Maria del Carmine. Gigli solleva anche il velo sul Farnese “segreto”, angoli del palazzo da scoprire.

