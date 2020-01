Gossolengo, ciclista cade e batte la testa: trasportato all’ospedale in gravi condizioni

Sono molto gravi le condizioni di salute di un ciclista che nel primo pomeriggio di giovedì 2 gennaio è caduto sulla circonvallazione di Gossolengo. Si tratta di un 61enne del paese, che per cause ancora da chiarire è finito sull’asfalto battendo la testa. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso. Dalle prime ricostruzioni sembra che non ci siano altri veicoli coinvolti. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale Valtrebbia.

