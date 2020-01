Tagliati i 14 platani malati e pericolosi. “Saranno sostituiti”

Si è praticamente concluso l’intervento di abbattimento di undici platani nella zona del Pubblico Passeggio (di cui 10 lungo il viale e uno all’interno del giardino di via Santa Franca) e di tre in via Palmerio, deciso dal Comune di Piacenza per ragioni di sicurezza. “A seguito delle verifiche tecniche effettuate in queste settimane, anche con l’ausilio della tecnologia Vta strumentale – aveva spiegato Palazzo Mercanti – questi alberi avevano manifestato condizioni di instabilità a causa di uno stato irreversibile di malattia e rischierebbero di mettere a repentaglio l’incolumità di persone e cose. Trascorso il tempo indispensabile alla rigenerazione del terreno, nella stagione vegetativa più favorevole l’amministrazione comunale procederà alla ripiantumazione per sostituire gli esemplari in questione”.

