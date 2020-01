Schianto frontale sulla Valnure, due auto fuori strada: tre feriti

Grave incidente oggi, domenica 5 gennaio, poco prima delle 21.30 a Cabina, frazione del comune di Vigolzone. Per cause da accertare due auto si sono scontrate frontalmente e hanno terminato la loro corsa in un campo ai margini della carreggiata. Il bilancio è di tre feriti tra i quali anche un giovane di 15 anni. Stando alle informazioni raccolte, nessuno di loro fortunatamente sarebbe in condizioni particolarmente gravi. Sul posto, oltre agli uomini del 118 di Piacenza, anche i volontari della Pubblica Assistenza di Podenzano e Pontedellolio. Intervento anche dei vigili del fuoco della caserma di strada Valnure, oltre che dei carabinieri di Pontedellolio che si sono occupati dei rilievi di legge.

