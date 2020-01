Grave incendio nella notte, tetto e mansarda distrutti. Famiglie evacuate dai pompieri

Grave incendio nella notte a Podenzano, in via Guasto dove, a causa del surriscaldamento di una canna fumaria, una mansarda e la copertura situata in un condominio, sono stati avvolti dalle fiamme. Nessuna persona era fortunatamente presente nei locali direttamente interessati dal rogo. Particolarmente complicato il lavoro dei vigili del fuoco che sono riusciti ad evitare il peggio evacuando numerose famiglie del palazzo e di un fabbricato adiacente a quello in fiamme. Il lavoro si è concluso dopo diverse ore, sono ingenti i danni.

