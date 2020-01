Scuola materna di S.Polo, torna alla casa madre la suora arrestata. Domani riapre l’asilo

Torneranno oggi pomeriggio alla casa madre di via Mazzini a Piacenza le due suore Figlie del Buon Pastore che hanno prestato servizio nella comunità di San Polo. Lo ha annunciato ieri, al termine della messa della mattina, il parroco don Franco Sagliani. Delle due religiose che lasciano la frazione podenzanese, una è la religiosa che il 30 novembre scorso è stata tratta agli arresti domiciliari con altre due insegnanti della scuola dell’infanzia “Don Bosco” di San Polo con l’accusa di maltrattamenti sui bimbi dai 3 ai 5 anni, poi tutte rilasciate ma con l’interdizione all’esercizio della professione dell’insegnamento.

Sarà lo stesso sacerdote ad accompagnarle, domani intorno alle 17, alla Casa madre a Piacenza. Martedì invece riaprirà la scuola, con nuove insegnanti. I bambini saranno 32. La gestione sembra non sarà più parrocchiale, ma in queste settimane, per interessamento del parroco, sono state effettuate modifiche e messe a norma, perché la struttura possa ospitare nuovamente i bambini ed andare incontro alle esigenze delle famiglie. Dopo i controlli del Nas e dei carabinieri dell’ispettorato del lavoro erano state riscontrate alcune irregolarità – ed elevate sanzioni – per la presenza di pasta scaduta, mancato certificato di potabilità dell’acqua e del piano sicurezza.

