Operaio colpito dallo scoppio di uno pneumatico di un mezzo agricolo, ferito a Longarini di Bobbio

Ha riportato serie ferite, ma non è in pericolo di vita, l’operaio che nel tardo pomeriggio di martedì 7 gennaio è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro sulla strada per Longarini nel comune di Bobbio. Dalle prime ricostruzioni pare che sia rimasto colpito nello scoppio dello pneumatico di un mezzo agricolo di movimentazione terra. E’ stato trasportato all’ospedale di Piacenza.

